Огнезащита «ТИЗОЛ» – беспрецедентное повышение огнестойкости ЛСТК

Технологии строительства каркасных зданий и сооружений из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) используются в основном при возведении жилых малоэтажных зданий, складов, хозяйственных построек, производственных помещений. Введение СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов» позволяет значительно расширить сферу применения ЛСТК, гарантированно обеспечить соответствие решений всем действующим нормам безопасности и огнестойкости, а экспертным и надзорным органам дает правовые основания для оформления соответствующей разрешительной документации.

Благодаря доступности более прочных марок стали и использованию металлообрабатывающего оборудования нового поколения, появилась техническая возможность монтажа большепролетных конструкций, возведения зданий высотой 6 и более этажей, существенного расширения функционального назначения объектов из ЛСТК. Требуемая огнестойкость таких зданий может достигать II степени. Уникальная система конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК», разработанная специалистами АО «Тизол», позволяет повысить огнестойкость несущих конструкций до R90.

В течение года в аккредитованных лабораториях проведено более 20-ти огневых испытаний ЛСТК коробчатого, таврового и комбинированного сечений различных производителей с оформлением соответствующих протоколов. Наличие уникального оборудования позволило испытывать конструкции с приложением нормируемой проектной нагрузки. Конструктивное покрытие прошло оценку соответствия требованиям пожарной безопасности, о чем свидетельствует сертификат соответствия. На разработанную систему оформлен Патент.

Впервые участники оборота ЛСТК получили сертифицированные решения по огнезащите конструкций с толщиной гнутого листа от 1,5 мм до огнестойкости R90 в соответствии с нормируемой расчетной нагрузкой и диапазоном критических температур 300-700 0С, которых может достичь защищенная поверхность во время пожара.

Ведущими специалистами Уральского института ГПС МЧС России и Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского Политехнического университета разработан стандарт по определению необходимой толщины огнезащитного покрытия для достижения требуемой огнестойкости. Электронный калькулятор, разработанный при участии ЦНИИ Проект СтальКонструкция, позволяет в соответствии с выбранным типом профиля ЛСТК, толщиной листа и видом сечения конструкции определить толщину покрытия, необходимую для обеспечения требуемого предела огнестойкости.

Что же представляет собой вышеупомянутая система конструктивной огнезащиты «ЕТ ЛСТК»? Основным элементом комплексного покрытия служит материал базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный марки «МБОР-Ф» производства АО «ТИЗОЛ». Благодаря активной маркетинговой политике, этот базальтовый «ватин» известен не только в каждом регионе страны, но и за ее пределами. При огнезащите несущих элементов ЛСТК конструкция обклеивается этим гибким материалом (толщиной от 5 мм) «в короб» при помощи клеящего состава «Плазас», так же производимого АО «ТИЗОЛ». Технология проста, процесс аналогичен наклеиванию обоев. При защите ЛСТК таврового сечения в нишу гнутого профиля вклеивается минераловатная огнезащитная плита «EURO-ЛИТ».

Качество и огнезащитная эффективность вышеупомянутой продукции, реальность полученных АО «ТИЗОЛ» сертификатов подтверждается результатами ежегодных инспекций, проводимых не только отечественными, но и Европейскими центрами испытаний и сертификации.

Калькулятор расчётов, поможет подобрать необходимую толщину покрытия и расход компонентов для увеличения огнестойкости конструкции от R15 до R90.

Неоспоримые преимущества системы:

Надежность и долговечность (гарантийный срок эксплуатации не менее 25 лет);

Абсолютная экологическая чистота, радиационная безопасность;

Технологичность и «чистота» процесса;

Высокая производительность монтажа;

Доступность контроля при монтаже и эксплуатации;

Эстетический законченный вид;

Ремонтопригодность;

Минимальные толщина покрытия и нагрузка на конструкцию;

Влагостойкость, виброустойчивость;

Привлекательные ценовые характеристики.

АО «ТИЗОЛ» Отдел огнезащитных материалов

oom@tizol.com 8 (34342) 2-62-70, 2-61-35.

Технические консультации (в т.ч. по работе с вышеупомянутым калькулятором), разработка проектов и СТУ, шеф-монтаж, мастер-класс, выполнение огнезащитных работ, авторский надзор, поставки.

Акулов Артём Юрьевич, начальник адъюнктуры ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России к.т.н., доцент действительный член ВАН КБ, член-корреспондент НАНПБ

Брюхов Евгений Николаевич, старший преподаватель кафедры Пожарной безопасности в строительстве ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС Россиия

Гравит Марина Викторовна, доцент кафедры «Строительство уникальных зданий и сооружений» Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, к.т.н., член-корреспондент НАНПБ

Айрумян Эдуард Левонович, зав. отделом легких стальных тонкостенных конструкций ЦНИИ Проект СтальКонструкция, к.т.н., старший научный сотрудник

Кузнецов Евгений Борисович, заместитель главного инженера по развитию АО «ТИЗОЛ» Руководитель секции «Средства огнезащиты» Ассоциации «СОЮЗ 01»

Конышев Андрей Павлович, начальник отдела огнезащитных материалов АО «ТИЗОЛ»