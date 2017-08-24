А если пожар? Есть эффективная огнезащита!

Необходимо действительно качественное решение по обеспечению огнестойкости сооружений?
Хотите провести ремонт огнезащитного покрытия, не останавливая производство?
Качественное решение по пассивной огнезащите металлоконструкций обеспечит вспучивающаяся краска ПЛАМКОР-1, выпускаемая с 2008 года холдингом ВМП. Ее эффективность подтверждена Сертификатом соответствия Научно-технического центра «ПОЖ-АУДИТ». Экологичность краски позволяет применять ее при ремонтных работах в условиях действующего производства. Кроме этого, покрытие ПЛАМКОР-1 устойчиво к динамическим нагрузкам, что подтверждено испытаниями на сейсмостойкость до 9 баллов. В реальных жизненных ситуациях ПЛАМКОР-1 подтвердила свою эффективность, обеспечив металлоконструкциям заявленный предел огнестойкости, сохранила жизни людей и целостность оборудования.
В 2017 году на независимые испытания были представлены 7 огнезащитных систем с ПЛАМКОР-1, в том числе уже хорошо зарекомендовавшие себя с усовершенствованными характеристиками и совсем новые. Таким образом, специалисты ВМП расширили перечень грунтовок, совместимых с ПЛАМКОР-1. Более того, по требованию заказчика специалисты ВМП готовы оперативно проверить совместимость с нужной грунтовкой и провести огневые испытания с предоставлением протокола.
Гарантирована совместимость ПЛАМКОР-1 с грунтовками: ИЗОЛЭП-primer, ИЗОЛЭП-mastic, ВИНИКОР-061, ВИНИКОР-ЭКОПРАЙМ-01, ВИНИКОР, ЦИНЭП, ГФ-021. Систему можно оставить двухслойной (грунтовка + огнезащитная краска), при этом допускается тонирование ПЛАМКОР-1 в цвета светлых оттенков: розовый, желтый, зеленый, голубой, серый. При повышенных декоративных требованиях поверх ПЛАМКОР-1 следует нанести совместимую финишную эмаль: ВИНИКОР-62, ПОЛИТОН-УР, ПОЛИТОН-АК, ПФ-115.
ПЛАМКОР-1 обеспечивает предел огнестойкости от R15 до R90, а правильно подобранная грунтовка позволяет учитывать различные требования к эксплуатации и подготовке поверхности. Так, например, ПЛАМКОР-1 в системах с грунтовками ИЗОЛЭП-mastic, ВИНИКОР, ВИНИКОР-ЭКОПРАЙМ-01, ВИНИКОР-061 можно применять на металлоконструкции, когда абразивоструйная подготовка поверхности невозможна или экономически нецелесообразна.
Холдинг ВМП выполняет полный комплекс услуг в соответствии с техническим заданием заказчика и требованиями норм пожарной безопасности. Производство и поставка материалов сопровождаются бесплатным проектированием и помощью при сдаче объекта с привлечением Испытательных Пожарных лабораторий.
Сотрудничество с ВМП в работе над проектами с применением огнезащитной краски ПЛАМКОР-1 позволит оптимизировать расходы материалов, сэкономить и при этом получить гарантированное высокоэффективное решение по обеспечению необходимой огнестойкости конструкций.
На сегодняшний день накоплен большой опыт применения ПЛАМКОР-1 в промышленном и гражданском строительстве. Неполный перечень объектов, где применялась краска ПЛАМКОР-1:
- Компрессорная станция Восточно-Таркосалинского нефтегазоконденсатного месторождения компании «НОВАТЭК» в Ямало-Ненецком АО;
- Нефтеперекачивающие станции компании «Транснефть» (Балтийская трубопроводная система II);
- Модульные здания компании «Роснефть»;
- Эстакады цеха подготовки сырья Уфимского нефтеперерабатывающего завода компании «Башнефть» в республике Башкортостан;
- Завод «ТАТПРОФ» и Чистопольский комбикормовый завод в Республике Татарстан;
- Комплекс по производству бутадиен-стирольных термоэластопластов «Воронежсинтезкаучук» в Воронеже;
- Главный производственный корпус и складские помещения завода «Уральские локомотивы» в Свердловской области;
- Комплекс обжиговой машины №3 на Михайловском ГОКе в Курской области и Цех горячебрикетированного железа-3 на Лебединском ГОКе в Белгородской области компании «Металлоинвест»;
- Корпус производства готовых лекарственных форм завода «Синтез» в Кургане;
- Корпус производства взрывчатых веществ и неэлектрических систем взрывания «Орика-Казахстан»;
- Промышленное здание КИНРОСС ГОЛД в Чукотском АО;
- Большой киноконцертный зал в Красноярске;
- Крытый футбольный манеж в Екатеринбурге;
- Президентский центр им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге;
- Выставочный комплекс Астана-ЭКСПО в Республике Казахстан
- и многие другие.