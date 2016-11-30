Фальсифицированной огнезащите – НЕТ!

29 сентября 2016 года в Москве состоялось заседание Государственной Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Пожалуй, впервые за последние годы большое внимание Комиссией было уделено вопросам борьбы с фальсификацией и контрафактом в области пожарной безопасности. Это означает, что наконец-то появились какие-то движения по противодействию «левой» огнезащитной продукции.

По различным оценкам, доля фальсифицированных решений в огнезащите составляет 70-90 %. Предупреждаем всех, кто задействован в обороте упомянутой продукции, что, приобретая и используя материалы и системы, фактическая эффективность которых в разы ниже заявленной в сертификатах, вы ставите под угрозу жизнь и здоровье людей, находящихся на объектах. Кроме того, повышается риск значительных финансовых издержек, связанных с возможным демонтажем и заменой защитных материалов и систем, не прошедших приемку со стороны надзорных органов.

На рынке современных средств огнезащиты все чаще появляются системы, основными элементами которых являются рулонные прошивные материалы из супертонкого базальтового волокна (БСТВ). Толщина таких фольгированных покрытий 5-20 мм, объемная плотность 80-110 кг/м3.

АО «ТИЗОЛ» − пионер производства (с 1987 года) и российский лидер в области испытаний, сертификации и реализации огнезащитных материалов на основе БСТВ. На нашем счету многие десятки огневых испытаний по определению огнезащитной эффективности Материалов Базальтовых Огнезащитных Рулонных (МБОР). Эти испытания проводились в ведущих аккредитованных лабораториях страны. Их результаты, неоднократно подтвержденные теоретическими расчетами специалистов по теплотехнике, позволили сделать вывод, что каждый миллиметр толщины слоя материалов типа МБОР дает 5-6 минут огнезащитной эффективности; при этом клеящие составы на основе жидкого стекла, применяемые для крепления огнезащитных покрытий, практически не влияют на результат. Так, например, для обеспечения 3-ей группы огнезащитной эффективности (90 минут) должен применяться базальтовый «ватин» толщиной не менее 15 мм.

В рамках деятельности Государственной Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, АО «ТИЗОЛ» с начала 2016 года регулярно проводит на уникальном оборудовании публичные огневые испытания средств огнезащиты как собственного производства, так и других производителей.

Результаты испытаний однозначно подтверждают, что в «левых» сертификатах заявленная огнезащитная эффективность в 2-3 раза выше реальной: заявленные 90 минут в действительности составляют 40-45 минут, а заявленные 150 минут фактически − 50-60 минут. Протоколы данных испытаний отправляются в центральный аппарат Госкомиссии.

Ниже мы приводим таблицу результатов огневых испытаний и расчетов огнезащитной эффективности покрытий металлоконструкц ий по ГОСТ 53295-2009. Недобросовестные производители, пользуясь упущениями в испытательных и сертификационных процессах, в целях конкурентного преимущества получают «левые» разрешительные документы, где заявленные огнезащитные характеристики материалов завышены в разы относительно фактических в результате соответствующего занижения толщины защитного слоя. Так, например, вместо реальных 16 мм. материала МБОР-16Ф производства «ТИЗОЛ», для обеспечения тех же самых 90 минут предлагаются аналогичные покрытия толщиной 5-8 мм.

Данные, выделенные красным цветом, получены в результате огневых публичных испытаний, проведенных в аккредитованных лабораториях и на аттестованном оборудовании с оформлением протоколов. Остальные показатели рассчитаны на основании выше изложенных неоспоримых выводов, и еще раз подтверждаются результатами испытаний. Всех заинтересованных лиц приглашаем на публичные процессы монтажа и испытаний.

Заявитель,

Производитель,

Название системы

(из сертификата) № сертификата Обозначение базальтового «ватина» и его толщина Заявленная огнезащитная эффективность (мин) Фактическая/ расчетная огнезащитная эффективность (мин) с учетом эффективности клеящего состава ООО «КРОЗ»,

г. Москва, Изовент-М C-RU.СТ08.В.00014 ВБОР, 10мм R 150 R 53 C-RU.СТ08.В.00007 ВБОР, 5мм R 90 R 30-40 ООО «Альтернатива»,

г. Нижний Новгород, ОБМ-Мет C-RU.ПБ40.В.00170 ОБМ, 8 мм R 90 R 43 ОБМ, 13 мм R 150 R 70-80 ООО ПК «Гранд»,

г. Екатеринбург, TRIUMF COMPLEX MET C-RU.ПБ24.В.01644 МБОР-М, 8мм R 90 R 46 МБОР-М, 5мм R 60 R 30-35 МБОР-М, 10мм R 150 R 50-60 ООО «Базальтовые Огнезащитные Системы», г.Казань, PRO-МETAL C-RU.ПБ05.В.04463 PRO-МБОР, 13 R 150 R 55 PRO-МБОР, 10 R 90 R 40-50 ООО «Бизон»,

г. Брянск, БИЗОН-Металл C-RU.ПБ25.В.02325 БИЗОН, 5мм R 90 R 30-40 БИЗОН, 10мм R 150 R 50-60 ООО «БЗТМ»,

г. Брянск, ОГНЕМАТ Мет C-RU.ПБ05.В.04336 МПБОР, 5мм R 60 R 30-35 C-RU.ПБ05.В.04349 МПБОР, 8мм R 120 R 40-50 МПБОР, 16мм R 180 R 95-105 ООО «ФОБАЗ»,

г. Брянск, ФОБАЗ Мет C-RU.ПБ25.В.03771 ВМБОР, 5 мм R 60 R 30-35 ВМБОР, 8 мм R 90 R 40-50 ВМБОР, 13 мм R 150 R 70-80 ООО «Эпоха Базальт»,

г. Бытош, ОГНЕБАЗАЛЬТ Мет C-RU.ПБ05.В.04473 ПМБОР, 5 мм R 60 R 30-35 ПМБОР, 8 мм R 90 R 40-50 ПМБОР, 13 мм R 120 R 70-80 ПМБОР, 16 мм R 150 R 95-105 ООО «ТЕРМО ЦЕНТР»,

г. Апрелевка, ОГНЕСПАС МЕТАЛЛ C-RU.ПБ05.В.03830 МВБОР, 5 мм R 60 R 30-35 МВБОР, 8 мм R 90 R 40-50 МВБОР, 10 мм R 150 R 50-60

Действия и документы, принимаемые Госкомиссией, позволяют надеяться, что средства огнезащиты, сопровождаемые сертификатами с завышенными огнезащитными характеристиками, в скором времени окажутся вне закона.

Предлагаем всем, кто воспринимает обеспечение пожарной безопасности как основной элемент сохранения здоровья и жизни людей, объединить усилия и сказать решительное «НЕТ» фальсификату и контрафакту в области огнезащиты.

Кузнецов Евгений Борисович, заместитель главного инженера АО «Тизол»,

руководитель секции огнезащиты ассоциации «СОЮЗ 01»

(на правах рекламы)