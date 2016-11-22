Жаропрочный металлопрокат: классификация и применение

Детали, работающие при температурах выше 500-550 °С изготавливают из жаростойких и жаропрочных сталей. Это сплавы на основе железа с добавлением легирующих элементов: хрома, никеля, кремния и других, которые повышают прочность металла и антикоррозийные свойства.

ГОСТ 5632-72 регламентирует процентное содержание добавок и структуру стали (мартенсит, аустенит, феррит, перлит и т. д.), от которой также зависит стойкость к термическому воздействию.

Жаростойкие и жаропрочные стали – в чем отличие?

Жаростойкими, или окалиностойкими, называют стали, способные сопротивляться коррозии при повышенных температурах (более 550 °С) в ненагруженном состоянии или при небольших нагрузках. Легирующие элементы взаимодействуют с кислородом и образуют на поверхности металла плотную пленку оксида, препятствующую дальнейшему окислению.

Жаропрочные стали предназначены для нагруженных (силовых) деталей и характеризуются повышенными прочностью и пределом ползучести (остаточной деформации) при высоких температурах.

Классификация жаростойких и жаропрочных сталей

ГОСТ 5632-72 делит стали на классы по структуре и типу кристаллической решетки:

мартенситные (рис.1);

ферритные (перлитные);

аустенитные (рис.2);

смешанные (аустенитно-ферритные, аустенитно-мартенситные).

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Структура зависит от количества и соотношения добавок, а также от термической обработки при производстве металла и прокатных изделий: отжига, закалки и отпуска.

Аустенитные, в свою очередь, делятся на гомогенные (однофазные) и гетерогенные.

По химическому составу различают:

хромистые стали (рис.3);

хромокремнистые (сильхромы);

хромоникелевые (нихромы, нимоники);

стали с добавлением тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена и других).

Рисунок 3.

Маркировка

Начальные цифры (перед первой буквой) обозначают количество углерода в сотых долях процента. Буквы и цифры после них – легирующие элементы и их содержание (в %): Х – хром, Н – никель, Т – титан и т. д. Например, 20Х23Н18 – 0,2 % углерода, 23 % хрома, 18 % никеля.

Применение жаропрочных и жаростойких сплавов

Ненагруженные изделия:

трубы, кожухи, заслонки, теплообменники, клапаны низкого давления, электроды;

формы для пищевой промышленности (выпечные многократного использования);

химическая арматура (таганки, кронштейны, держатели, вентили);

медицинское оборудование и инструменты, подвергающиеся регулярной термической стерилизации.

Нагруженные детали и узлы:

корпусы ДВС, турбин, турбинные лопатки, клапаны, поршни, роторы;

нефтегазовое оборудование;

арматура;

агрегаты в авиации и космонавтике.

Подробное описание марок жаропрочных сталей приводится в специализированных изданиях – марочниках.

Материал подготовлен компанией «МетТрансТерминал» http://www.met-trans.ru/