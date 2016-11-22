Жаропрочный металлопрокат: классификация и применение

Детали, работающие при температурах выше 500-550 °С изготавливают из жаростойких и жаропрочных сталей. Это сплавы на основе железа с добавлением легирующих элементов: хрома, никеля, кремния и других, которые повышают прочность металла и антикоррозийные свойства.
ГОСТ 5632-72 регламентирует процентное содержание добавок и структуру стали (мартенсит, аустенит, феррит, перлит и т. д.), от которой также зависит стойкость к термическому воздействию.
Жаростойкие и жаропрочные стали – в чем отличие?
Жаростойкими, или окалиностойкими, называют стали, способные сопротивляться коррозии при повышенных температурах (более 550 °С) в ненагруженном состоянии или при небольших нагрузках. Легирующие элементы взаимодействуют с кислородом и образуют на поверхности металла плотную пленку оксида, препятствующую дальнейшему окислению.
Жаропрочные стали предназначены для нагруженных (силовых) деталей и характеризуются повышенными прочностью и пределом ползучести (остаточной деформации) при высоких температурах.
Классификация жаростойких и жаропрочных сталей
ГОСТ 5632-72 делит стали на классы по структуре и типу кристаллической решетки:
- мартенситные (рис.1);
- ферритные (перлитные);
- аустенитные (рис.2);
- смешанные (аустенитно-ферритные, аустенитно-мартенситные).
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Структура зависит от количества и соотношения добавок, а также от термической обработки при производстве металла и прокатных изделий: отжига, закалки и отпуска.
Аустенитные, в свою очередь, делятся на гомогенные (однофазные) и гетерогенные.
По химическому составу различают:
- хромистые стали (рис.3);
- хромокремнистые (сильхромы);
- хромоникелевые (нихромы, нимоники);
- стали с добавлением тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена и других).
Рисунок 3.
Маркировка
Начальные цифры (перед первой буквой) обозначают количество углерода в сотых долях процента. Буквы и цифры после них – легирующие элементы и их содержание (в %): Х – хром, Н – никель, Т – титан и т. д. Например, 20Х23Н18 – 0,2 % углерода, 23 % хрома, 18 % никеля.
Применение жаропрочных и жаростойких сплавов
Ненагруженные изделия:
- трубы, кожухи, заслонки, теплообменники, клапаны низкого давления, электроды;
- формы для пищевой промышленности (выпечные многократного использования);
- химическая арматура (таганки, кронштейны, держатели, вентили);
- медицинское оборудование и инструменты, подвергающиеся регулярной термической стерилизации.
Нагруженные детали и узлы:
- корпусы ДВС, турбин, турбинные лопатки, клапаны, поршни, роторы;
- нефтегазовое оборудование;
- арматура;
- агрегаты в авиации и космонавтике.
Подробное описание марок жаропрочных сталей приводится в специализированных изданиях – марочниках.
Материал подготовлен компанией «МетТрансТерминал» http://www.met-trans.ru/
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