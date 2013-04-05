Сертификации продукции: цена и ценность

Одна из острейших проблем отрасли – постепенная утрата потребительского доверия к огнезащитным материалам. Связано это с тем, что в цепочке «заказчик – подрядчик – поставщик материала» постоянно выпадают звенья. А в случае чрезвычайного происшествия найти виновного практически невозможно.

Сложившаяся ситуация не устраивает никого. Инспекторы по контролю качества не доверяют сервисным компаниям, осуществляющим огнезащитные работы. Последние, в свою очередь, не всегда уверены в надежности предоставляемых сертифицированных материалов. Даже отношения между бизнесом и властями зачастую не безоблачны. Однако сложнее всего приходится заказчику.

До недавнего времени многое было по-другому. Так, еще в 2010 году Министерство регионального развития РФ приняло решение о том, что инициатива на разработки и принятие технических регламентов по многим отраслям, в том числе строительной, должна идти от предприятий-производителей. Процессом должны были руководить структуры РСПП. В тот момент практически никто исполнять постановления правительства не стал. Производство в течение нескольких десятков лет существовало отдельно от науки, а новые стандарты требовалось обосновывать как с практической, так и с теоретической точки зрения. Некоторым же участникам рынка ситуация «законодательного вакуума» была весьма выгодна. Крупные сервисные компании могли получать большие заказы, выиграв тендер, и передавать их в субподряд небольшим организациям, которых такое положение дел устраивало. Поэтому выступить с инициативой «за честный бизнес» было просто некому.

Не лучше обстояли дела и у производителей самих огнезащитных материалов. В период повышенного спроса, перед кризисом 2008 года, заметно активизировались так называемые «гаражные производства». Причем экономическая рецессия только поспособствовала их экспансии: тысячи представителей среднего бизнеса были вынуждены сократить объемы выпуска продукции и переформатироваться.

«На сегодняшний день существуют десятки органов сертификации в России. Главные, конечно же, находятся в Москве. Сам процесс осуществляется на основании оценок экспертов, которые каким-то образом получили этот статус. К сожалению, в этой области царствует коррупция. По сути, отлично работает только один принцип – заплати деньги и получи новый сертификат. Возможно, лишь вступление в ВТО сделает Россию более цивилизованной страной», – заявил Андрей Конышев, начальник отдела огнезащитных материалов ОАО «Тизол» (Нижняя Тура, Свердловская область).

Как отметил Сергей Молчанов, руководитель отдела продаж ООО «НПП Теплохим» (Москва), существующая система сертификации огнезащитных материалов привела к «гонке сертификатов» и появлению в документации параметров, выходящих за рамки физически обоснованных пределов. К сожалению, отечественные производители предпочитают «сражаться на бумаге», а не повышать качество материалов.

В атмосфере тотального недоверия к выпускаемым товарам заказчик предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления: не переплачивать, а все проблемы с органами государственного контроля решать «своим способом». В результате отрасль не получает необходимых денежных вливаний, которые могли бы расходоваться на разработку инновационных материалов и усовершенствование технологий.

Одним из показателей прогрессивности отечественного производства является частотность прохождения сертификации в развитых странах. В Европейском союзе сертификаты качества смогли получить только единицы. «Попасть на европейский рынок огнезащитных материалов очень непросто. У нас не было таких финансовых возможностей, как у крупных корпораций. Все производство было отлажено, и материалы были полностью готовы к европейской оценке. И все-таки самое сложное было пройти через масштабный документооборот, преодолеть бюрократическую составляющую», – отметил руководитель российской компании, производящей огнезащитные материалы, который предпочел не публиковать своего имени.

Одним из выходов из сложившейся ситуации мог бы стать общий реестр огнезащитных материалов, допущенных к использованию в России. Безусловно, они должны быть сертифицированы. Частично можно позаимствовать опыт иностранных коллег в области контрольных закупок. Эксперты приобретают партию товаров и осуществляют его проверку на соответствие заявленным в сопроводительной документации показателям. Если материал не соответствует сам себе, сертификат качества на него у производителя просто изымается. Эта схема делает бессмысленным покупку «липовых документов», а также стимулирует компании на выпуск высококлассной продукции. Для внедрения подобной схемы работы необходимо также организовать институт независимых экспертов. Причем статус этот должен быть отчуждаемым, а сам специалист обязан проходить периодическую переаттестацию. Однако благие идеи пока в жизнь не воплощаются.

Согласно мировой практике сертификационные органы выводятся из состава «пожарных ведомств» и наделяются необходимыми правами и обязанностями. На Западе, как правило, все конфликтные ситуации решают трехсторонние комиссии. В их состав входят представители заказчика, подрядчика и поставщика материалов. Каждая из них имеет все необходимые документы: сертификат на материалы, журналы выполненных работ и проект здания. В особых ситуациях привлекаются независимые эксперты.

Серьезной критике большинство специалистов отрасли подвергают и российскую систему тендеров, упомянутую ранее. Главным критерием для победы на торгах по-прежнему считается стоимость услуг. Так, по итогам аукционов некоторые компании занижают цены настолько, что становится очевидным: осуществить работы с использованием высококачественных материалов просто невозможно. И никого не смущает, что заказы на огнезащиту поступают от детских садов, школ, больниц и крупных спортивных комплексов.

Александр Забанных, начальник отдела пожарного надзора Управления государственного строительного надзора по Свердловской области, отметил, что на протяжении четырех лет добивался того, чтобы на стадии подготовки проекта вели регистрационный журнал проводимых работ как подрядчик, так и заказчик. При этом прийти и оформить его «задним числом» не получится, так как после принятия ФЗ № 384 (технический регламент строительство зданий и сооружений) многие мероприятия учета и контроля закреплены как обязательные.

Государственные органы уже начинают проверять сертификаты на огнезащитные материалы только вместе с накладными, в которых должны быть указаны производитель и все технические характеристики (вплоть до массы отгруженного материала и адресата). В конечном счете, взаимосвязанные проблемы недействующих ГОСТов и недействительных сертификатов можно разглядеть только в одной точке – на стадии контроля качества.

Александр Семухин