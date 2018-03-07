Проектирование систем пожаротушения – комментарии «Пожнефтехим»

75 % эксплуатируемых систем пенного пожаротушения на опасных производственных и промышленных объектах не работоспособны, более 60 % проектируемых систем пенного пожаротушения могут утратить работоспособность уже после 3-х месяцев эксплуатации. Исправить ситуацию призвал заместитель руководителя ГК «Пожнефтехим» Сергей Панов. В своем докладе на семинаре «Обеспечение пожарной безопасности объектов капитального строительства при проектировании и экспертизе», который был организован ЦНИИП Минстроя России 1 марта 2018 года, он рассказал об истории вопроса и предложил решение накопленных системных противоречий.

Сегодня, чтобы спроектировать работоспособную систему пенного пожаротушения на опасном объекте нефтяной, нефтегазовой или нефтехимической отрасли, требуются знания сочетаемости всех элементов комплекса противопожарной защиты и глубокое понимание ситуации. К сожалению, не все проектные организации и далеко не все заказчики имеют возможность решить эту непростую задачу.

Требования к проектированию систем пожаротушения

История вопроса начинается в конце 1980-х годов. Именно тогда в нормативной базе появились противоречия, которые создавали препятствия для создания работоспособных и эффективных систем пожаротушения.

В 1970-х годах, в период применения биологически «жестких» пенообразователей и отсутствия экологических требований, проектирование системы пожаротушения не имело внутри себя нормативных противоречий. Они появились, когда на рынке стали появляться «мягкие», то есть биологически разлагаемые и менее опасные для окружающей среды пенообразователи.

«Мягкие» пенообразователи не могут применяться в системах с заполненными растворопроводами, но применялись. Поскольку данная разновидность пенообразователей быстро разлагается в растворе и не сохраняет огнетушащую способность, как их «жесткие» предшественники, эффективность систем противопожарной защиты снижается.

В 1993 году повышаются требования к утилизации «жестких» пенообразователей. Все больше потребителей и производителей от них отказываются. Вместе с тем, требования к проектированию заполненных растворопроводов в СНИП 2.11.03-93 прил.3 п.12-13 сохраняются. Создается условие для проектирования заведомо неэффективных систем пожаротушения. Сегодня действует СП 155.13130.2014 А.13, А.14, в котором это противоречие не устранено.

Стандарт Пожнефтехим (файл ppsx, 2,3 Mb).

Причина неработоспособности систем пенного пожаротушения на объектах нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности заключается в применении заполненных сетей магистральных и распределительных растворопроводов, которые применяются для обеспечения требуемой инерционности подачи пены на тушение. Данное проектное решение не сочетается с экологическими и техническими характеристиками пенообразователей и ПАВ. Пенообразователи, которые способны сохранять огнетушащую способность при хранении в растворе, не выпускаются уже более 10 лет.

СТУ, МОПБ и Концепции противопожарной защиты – решение «Пожнефтехим»

Компания «Пожнефтехим» сотрудничает с проектными организациями с 2006 года и имеет большой опыт в проектировании эффективных систем пенного пожаротушения. Мы разрабатывали СТУ, МОПБ и Концепции противопожарной защиты для ряда крупных объектов и на практике знаем решение проблемы, которая идет от отсутствия координации требований в разных нормативных стандартах.

Пожнефтехим предлагает два принципиальных решения, которые могут заменить систему с заполненными растворопроводами на стадии проектирования противопожарной защиты:

Распределенная система дозирования пенообразователя Локальная система дозирования пенообразователя

На действующем объекте нефтяной, нефтегазовой и нефтехимической отрасли проблема работоспособности и эффективности системы пожаротушения может быть решена методом поэтапной реконструкции. Обращайтесь за консультацией в ГК «Пожнефтехим» по тел. +7 (499) 703 01 32.

Комплексное решение обозначенной в докладе проблемы должно включать не только корректировку нормативной базы (СП 155.13130.2014, п. А.13, А.14, ГОСТ Р 50800), но и обучение специалистов проектных организаций, контроль технических решений на стадии экспертизы проектов и внесение требований в СТУ, исключающих использование заполненных растворопроводов.

Нормативные обоснования для проектирования систем пожаротушения

Согласно СП 155.13130.2014, «хранение пенообразователя для систем пожаротушения следует предусматривать в концентрированном виде»; «при выборе пенообразователя необходимо учитывать качество и жесткость воды, которую планируется использовать для приготовления рабочих растворов».

Следовательно, при решениях с заполненными растворопроводами должно быть обоснование по обеспечению огнетушащих характеристик раствора в период эксплуатации 10 лет (ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.23 Средний срок службы установок до капитального ремонта – не менее 10 лет).

Согласно «Порядку применения пенообразователей для тушения пожаров» (Рекомендации. ВНИИПО, Москва, 2007 г.): «Длительное хранение (более одного месяца) водных растворов пенообразователей в емкостях из углеродистой стали, не имеющих в своем составе стабилизаторов, не допускается. При использовании емкостей из стекла, пластмассы или нержавеющей стали срок хранения водных растворов составляет 3 года. Пенообразователи ПО-6НП, ПО-6ЦТ, ПО-6ЦВУ и некоторые другие запрещается хранить в виде раствора».

В категорию «некоторые другие» попадают все современные пенообразователи. Соответственно, при устройстве заполненных растворопроводов, нужно обоснование обеспечения огнетушащих свойств раствора в течение 10 лет с определением параметров периодической замены в сетях.

Знание этих и других нормативных обоснований необходимо специалистам в области пожарной безопасности промышленных и производственных объектов. Кроме того, специально для проектировщиков и специалистов эксплуатирующих организаций «Пожнефтехим» предлагает углубленные курсы повышения квалификации с демонстрацией работы систем пожаротушения и эффективности различных пенообразователей (огневые испытания). Высокая квалификация специалистов по промышленной и пожарной безопасности – залог безопасности и стабильной работы всего объекта.

Семинар ЦНИИП Минстроя РФ прошел при участии представителей «Главгосэкспертизы России», ДНПР МЧС России, ВНИИПО МЧС России, Академии ГПС МЧС России. Мы надеемся, что удастся исправить ситуацию в области координации нормативных требований в обозримом будущем, чтобы полностью исключить внедрение на объектах дорогостоящих систем с низкой эффективностью.

ООО «Пожнефтехим»

Пожнефтехим – российский производитель пожарного оборудования и пенообразователей, разработчик типовых и индивидуальных проектных решений для производственных и промышленных объектов.

www.pnx-spb.ru

Лицензия Министерства образования Тульской области №0133/03215 от 30.09.2016