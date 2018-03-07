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Проектирование систем пожаротушения – комментарии «Пожнефтехим»

Анастасия Крутикова 07.03.2018 На правах рекламы, Пожарная безопасность, Статьи

75 % эксплуатируемых систем пенного пожаротушения на опасных производственных и промышленных объектах не работоспособны, более 60 % проектируемых систем пенного пожаротушения могут утратить работоспособность уже после 3-х месяцев эксплуатации. Исправить ситуацию призвал заместитель руководителя ГК «Пожнефтехим» Сергей Панов. В своем докладе на семинаре «Обеспечение пожарной безопасности объектов капитального строительства при проектировании и экспертизе», который был организован ЦНИИП Минстроя России 1 марта 2018 года, он рассказал об истории вопроса и предложил решение накопленных системных противоречий.

Сегодня, чтобы спроектировать работоспособную систему пенного пожаротушения на опасном объекте нефтяной, нефтегазовой или нефтехимической отрасли, требуются знания сочетаемости всех элементов комплекса противопожарной защиты и глубокое понимание ситуации. К сожалению, не все проектные организации и далеко не все заказчики имеют возможность решить эту непростую задачу.

Система дозирования пенообразователя производства «Пожнефтехим» (для крупного объекта нефтегазовой отрасли)
Система дозирования пенообразователя производства «Пожнефтехим» (для крупного объекта нефтегазовой отрасли)

Требования к проектированию систем пожаротушения
История вопроса начинается в конце 1980-х годов. Именно тогда в нормативной базе появились противоречия, которые создавали препятствия для создания работоспособных и эффективных систем пожаротушения.

В 1970-х годах, в период применения биологически «жестких» пенообразователей и отсутствия экологических требований, проектирование системы пожаротушения не имело внутри себя нормативных противоречий. Они появились, когда на рынке стали появляться «мягкие», то есть биологически разлагаемые и менее опасные для окружающей среды пенообразователи.

«Мягкие» пенообразователи не могут применяться в системах с заполненными растворопроводами, но применялись. Поскольку данная разновидность пенообразователей быстро разлагается в растворе и не сохраняет огнетушащую способность, как их «жесткие» предшественники, эффективность систем противопожарной защиты снижается.

В 1993 году повышаются требования к утилизации «жестких» пенообразователей. Все больше потребителей и производителей от них отказываются. Вместе с тем, требования к проектированию заполненных растворопроводов в СНИП 2.11.03-93 прил.3 п.12-13 сохраняются. Создается условие для проектирования заведомо неэффективных систем пожаротушения. Сегодня действует СП 155.13130.2014 А.13, А.14, в котором это противоречие не устранено.

Ознакомьтесь с историей вопроса подробнее в Стандарте Пожнефтехим

Стандарт Пожнефтехим (файл ppsx, 2,3 Mb).

Причина неработоспособности систем пенного пожаротушения на объектах нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности заключается в применении заполненных сетей магистральных и распределительных растворопроводов, которые применяются для обеспечения требуемой инерционности подачи пены на тушение. Данное проектное решение не сочетается с экологическими и техническими характеристиками пенообразователей и ПАВ. Пенообразователи, которые способны сохранять огнетушащую способность при хранении в растворе, не выпускаются уже более 10 лет.

СТУ, МОПБ и Концепции противопожарной защиты решение «Пожнефтехим»
Компания «Пожнефтехим» сотрудничает с проектными организациями с 2006 года и имеет большой опыт в проектировании эффективных систем пенного пожаротушения. Мы разрабатывали СТУ, МОПБ и Концепции противопожарной защиты для ряда крупных объектов и на практике знаем решение проблемы, которая идет от отсутствия координации требований в разных нормативных стандартах.

Пожнефтехим предлагает два принципиальных решения, которые могут заменить систему с заполненными растворопроводами на стадии проектирования противопожарной защиты:

  1. Распределенная система дозирования пенообразователя
  2. Локальная система дозирования пенообразователя

На действующем объекте нефтяной, нефтегазовой и нефтехимической отрасли проблема работоспособности и эффективности системы пожаротушения может быть решена методом поэтапной реконструкции. Обращайтесь за консультацией в ГК «Пожнефтехим» по тел. +7 (499) 703 01 32.

Комплексное решение обозначенной в докладе проблемы должно включать не только корректировку нормативной базы (СП 155.13130.2014, п. А.13, А.14, ГОСТ Р 50800), но и обучение специалистов проектных организаций, контроль технических решений на стадии экспертизы проектов и внесение требований в СТУ, исключающих использование заполненных растворопроводов.

Нормативные обоснования для проектирования систем пожаротушения
Согласно СП 155.13130.2014, «хранение пенообразователя для систем пожаротушения следует предусматривать в концентрированном виде»; «при выборе пенообразователя необходимо учитывать качество и жесткость воды, которую планируется использовать для приготовления рабочих растворов».

Пенообразователи «Аквафом» типа S, S/AR, AFFF, AFFF/AR производства «Пожнефтехим»

Следовательно, при решениях с заполненными растворопроводами должно быть обоснование по обеспечению огнетушащих характеристик раствора в период эксплуатации 10 лет (ГОСТ Р 50800-95, п. 5.1.23 Средний срок службы установок до капитального ремонта – не менее 10 лет).

Согласно «Порядку применения пенообразователей для тушения пожаров» (Рекомендации. ВНИИПО, Москва, 2007 г.): «Длительное хранение (более одного месяца) водных растворов пенообразователей в емкостях из углеродистой стали, не имеющих в своем составе стабилизаторов, не допускается. При использовании емкостей из стекла, пластмассы или нержавеющей стали срок хранения водных растворов составляет 3 года. Пенообразователи ПО-6НП, ПО-6ЦТ, ПО-6ЦВУ и некоторые другие запрещается хранить в виде раствора».

В категорию «некоторые другие» попадают все современные пенообразователи. Соответственно, при устройстве заполненных растворопроводов, нужно обоснование обеспечения огнетушащих свойств раствора в течение 10 лет с определением параметров периодической замены в сетях.

Знание этих и других нормативных обоснований необходимо специалистам в области пожарной безопасности промышленных и производственных объектов. Кроме того, специально для проектировщиков и специалистов эксплуатирующих организаций «Пожнефтехим» предлагает углубленные курсы повышения квалификации с демонстрацией работы систем пожаротушения и эффективности различных пенообразователей (огневые испытания). Высокая квалификация специалистов по промышленной и пожарной безопасности – залог безопасности и стабильной работы всего объекта.

Семинар ЦНИИП Минстроя РФ прошел при участии представителей «Главгосэкспертизы России», ДНПР МЧС России, ВНИИПО МЧС России, Академии ГПС МЧС России. Мы надеемся, что удастся исправить ситуацию в области координации нормативных требований в обозримом будущем, чтобы полностью исключить внедрение на объектах дорогостоящих систем с низкой эффективностью.

ООО «Пожнефтехим»
Пожнефтехим – российский производитель пожарного оборудования и пенообразователей, разработчик типовых и индивидуальных проектных решений для производственных и промышленных объектов.

www.pnx-spb.ru

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